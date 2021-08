Se billedserie Køge Kommune varsler nyt påbud og bøder over for vognmandsvirksomheden, der fortsat kører i Slimminge, men det har man allerede prøvet før. Foto: Mathias Klitgaard Selliah

Politikere til forvaltning: Skru bissen på over for vognmandsfirma

Køge - 14. august 2021

Gør alt hvad I kan for at få stoppet vognmandsvirksomhed på Bøgedevej i Slimminge.

Det var den klare melding, som forvaltningen fik af Klima- og Planudvalget, da den langtrukne konflikt torsdag igen var på dagsordenen.

- Nu må det være nok. Man føler sig til grin, når man i et retssamfund kan føre virksomhed på den måde. Alle parter bliver jo sat helt ud af spil, siger Mette Jorsø (R), der er medlem af Klima- og Planudvalget.

Igennem årtier er der blevet drevet forskellige vognmandsvirksomheder på den lille Bøgedevej uden tilladelse, hvilket har gjort flere naboer stærkt utilfredse. De og kommunen mener, at vejen gennem landsbyen Slimminge ikke er optimal til mængden af lastbiler, som dagligt kører tæt forbi husene. Lastbiler, der er blevet ved med at køre trods politianmeldelse, dagsbøder og konkurs.

Bøder og politi Også formand for Klima- og Planudvalget, Niels Rolskov (EL), er frustreret. Han fortæller, at det også var en mulighed at afvente udfaldet af en sag, hvor vognmandsvirksomheden Tor Udlejning har stævnet Planklagenævnet, men udvalget ønsker, at forvaltningen tager alle midler i brug med det samme.

- Vi blev enige om, at der var ingen grund til at vente på noget som helst. Vi vil tage de midler i brug, som vi har til rådighed. Vi følger op med et egentligt påbud, og det ender nok med dagbøder, siger han.

Igen-igen Men pakken med påbud om at stoppe den ulovlige aktivitet, politianmeldelse og bøder har allerede været i brug før.

Køge Kommunens sagshistorik viser, at en vognmandsvirksomhed på adressen allerede i 2010 blev politianmeldt, og at dagbøder fortsatte frem til 2016, hvor virksomheden, ejet af Mogens Olsen, ophørte. Herefter blev en ny vognmandsvirksomhed, Tor Udlejning, stiftet på adressen.

Og at hele sagen går mere eller mindre i ring, frustrerer Mette Jorsø dybt, der frygter, at sagen ikke er omme lige foreløbig.

- Jeg er bange for, at virksomheden kommer til at fortsætte. Noget i systemet skal laves om, for det kan ikke være rigtigt, at man bare kan køre fint videre med dagsbøder, som bare bliver lagt ind i budgettet, siger hun og fortsætter:

- På gårsdagens (torsdag,red.) møde, sad vi tre, som enten har været tidligere eller er nuværende formand for udvalget, og vi har alle tre haft med den samme sag at gøre igennem tiden. Det er jo pinligt, at det ikke kan stoppes. Men heller ikke politiet kan stoppe det, når de har været inde over.

Folketinget Både Mette Jorsø og Niels Rolskov peger på, at kommunen benytter sig af de muligheder for at stoppe virksomheden, som man har. Men de imødekommer, at det måske heller ikke er nok i denne omgang.

I stedet mener de, at den effektive løsning skal findes i Folketinget.

- Man har jo også set flere virksomheder i tv-programmer, som lukker ned og starter op på ny. Det er så frustrerende, når langt de fleste godt kan finde ud af det. Det er noget, som skal løses helt op på folketingsniveau, og det kan jeg tage med til gruppemøde hos Radikale Venstre, siger Mette Jorsø.

Og Niels Rolskov er også ved at være træt af maratonkonflikten.

- Hele sagen er træls sagt på godt jysk, afslutter han.

Vognmandsvirksomheden på adressen Bøgedevej 9 ønsker ikke at udtale sig.