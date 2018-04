Se billedserie Astrid Lequime fra Ejby har brugt mange timer på at passe sin søn Noah, der er alvorligt syg. Hun mener fortsat, at Køge Kommune burde gøre meget mere. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Politikere skal drøfte kritiseret vikarordning for alvorligt syge Noah Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere skal drøfte kritiseret vikarordning for alvorligt syge Noah

Køge - 18. april 2018 kl. 14:20 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sagen om 12-årige Noah Lequime har fået fornyet opmærksomhed i offentligheden, efter TV2 Lorry mandag bragte et indslag om den nuværende situation, hvor et vikarbureau skal levere plejen i hjemmet i Ejby til den alvorligt syge dreng.

Ifølge drengens mor Astrid Lequime er hjælpen langt fra nok, og derfor er hun stadig selv nødt til at stå for store dele af plejen af sin søn, fortæller hun. I en række artikler fra sommeren 2017 beskrev DAGBLADET Køge problematikken med manglende sygepleje, som Noahs mor mener, Køge Kommune har et stort ansvar for.

Siden sagen om Noah tog sin begyndelse tilbage i 2015, har både kommunens egen hjemmepleje og flere private firmaer stået for sygeplejen, men alle gange er kontrakter blevet opsagt, da man ikke har været i stand til at løse opgaven.

- Der har været tre private aktører, som alle har valgt at trække sig. Uden at jeg kender den konkrete forklaring, så har det været en for kompleks løsning, og derfor har vi ikke andre muligheder lige nu end at anvende et vikarbureau, forklarer Bent Sten Andersen (DF), formand for Ældre- og Sundhedsudvalget i Køge Kommune, til DAGBLADET Køge .

- Alt har ikke været perfekt Over for avisen påpeger udvalgsformanden, at han ikke mener, at billedet, som blev tegnet i TV2 Lorry, er retvisende.

- Det er ærgerligt, at der bliver sagt, at Køge Kommune ikke passer på sine borgere, og at den her sag ikke har haft stor fokus hos os. Det er ikke tilfældet. Jeg ved, at forvaltningen har gjort et kæmpe arbejde helt tilbage fra 2015. Det lugter af svigt fra kommunens side, og det er det selvfølgelig i morens øjne, siger Bent Sten Andersen.

Hos kommunen mener man, at problemet ligger i de skiftende leverandører, men ifølge DF'eren har Køge Kommune gjort, hvad man kunne.

- Det kan godt være, at der er smuttet nogle vagter, men vi har stadig gjort alt, hvad vi kunne. Historien har vist, er det måske ikke er den bedste løsning, at Noah er i hjemmet, så måske et alternativ kunne være en indlæggelse på Hvidovre Hospital eller en special institution, foreslår Bent Sten Andersen.

Synes du, at Køge Kommune har ageret tilfredsstillende i den her sag?

- Ja, det synes jeg. Jeg vil ikke afvise, at der har været knaster undervejs, som har givet anledning til kritik. Alt har ikke været perfekt, og selvom vi har gjort rigtig mange ting, har det bedste nok ikke været godt nok. Men som jeg er orienteret, har både forvaltningen og udvalget gjort det godt, fastslår Bent Sten Andersen.

Møde i morgen Han håber, at man fremadrettet kan finde en vedvarende løsning.

- Vi skal finde en varig løsning, så den ikke ender på forsiden af avisen igen. Det er ingen tjent med. Vi skal finde en løsning, hvor både Noah og hans mor har det godt, for det er en uholdbar situation lige nu. Grundlæggende burde vi kunne finde hinanden, pointerer Bent Sten Andersen.

Han har fuld forståelse for, at sagen tager hårdt på Noahs mor.

- Som udvalgsformand bliver jeg ked af det. Det er synd for Noah og hans mor, og ingen synes, det her er en god sag. Jeg kan godt forstå, at moren er presset, for det har stået på i lang tid, og det er en kæmpe belastning for hende, siger Bent Sten Andersen.

Sagen kort 12-årige Noah Lequime fra Ejby har siden fødslen levet med en kronisk og alvorlig tarmsygdom, ligesom han også kæmper med ADHD, autisme og neurologisk dysfunktion. Sidstnævnte påvirker alle kroppens funktioner og muskulatur, og blandt andet derfor er Noah sengeliggende det meste af dagen.

Noah får ernæring gennem blodet via et Centralt Vene Kateter (CVK) i brystkassen. Derfor kræver hans helbred pleje og overvågning 24 timer i døgnet.

Noahs mor Astrid Lequime har selv brugt utallige timer på at pleje og overvåge sin søn, selvom hun ikke er uddannet sygeplejerske. Hun har længe kæmpet for, at Køge Kommune stiller mere lægefagligt personale til rådighed.

I øjeblikket behandler Styrelsen for Patientsikkerhed en tilsynssag imod Køge Kommune, som blev åbnet tilbage i august 2017 på baggrund af mistanke om mangelfuld sygepleje og vold mod Noah. I morgen torsdag mødes Astrid Lequime med den konstituerede chef for Velfærdsforvaltningen i Køge Kommune for at drøfte sagen og finde en fremadrettet løsning. Læs mere i onsdagens udgave af DAGBLADET Køge.

relaterede artikler

Sagen om Noah: Hospital ændrede anbefaling efter kommunens spørgsmål 11. august 2017 kl. 17:33