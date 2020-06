Se billedserie Ifølge de beregninger, vi har fået, ville det være vanskeligt at kunne rekruttere nok elever fra hele Sjælland, siger Christians Wedell-Neergaard (K). Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Politikere savner tiltrækkeligt elevgrundlag for ny uddannelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere savner tiltrækkeligt elevgrundlag for ny uddannelse

Køge - 02. juni 2020 kl. 16:09 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dag kan sjællandske unge kun tage et to-årigt merkantil studenterkursus i København, og på Køge Handelsskole vil man nu også tilbyde uddannelsen. Men de regionale politikere afviser at bakke op

Der var fuld enighed blandt politikerne i Region Sjællands Forretningsudvalg, da de for en uge siden fulgte indstillingen om at afvise anmodningen fra Køge Handelsskole. Hos Socialdemokratiet mener man nemlig, at behovet for en to-årig HHX på handelsskolen er begrænset.

- Helt generelt er kapaciteten for HHX tilstrækkelig. Forstået på den måde, at der findes en tre-årig gymnasieuddannelse, og efter vores vurdering er der ikke et særligt behov for også at udbyde en to-årig. Det handler om udbud, og hvor meget man skal udtynde udbuddet af uddannelser, siger Jan Hendeliowitz (S), der er regionsrådsmedlem.

Han mener, at de nuværende muligheder er tilstrækkelige.

- Der er allerede mulighed for en to-årig gymnasial uddannelse via HF, som er rettet mod de lidt ældre unge. Derudover er der den almindelige HHX, og så er der også en mulighed for at tage en kombineret erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse inden for EUX, påpeger Hendeliowitz og uddyber:

- Vi vil gerne have et relevant og bredt udbud af gymnasiale uddannelser, men vi skal være opmærksomme på, at vi ikke udtynder og spreder kapaciteten for meget.

Behovet er dækket Ifølge regionens administration er det tvivlsomt, om målgruppen til den nye uddannelse vil være mobil nok til at kunne tiltrækkes fra hele regionen. Hvorfor bakker I op om den vurdering?

- Jeg vil sige, at man skal være meget målrettet, hvis man er villig til for eksempel at tage fra den sydlige del af regionen til Køge. Med de muligheder målgruppen har, vil de nok foretrække en anden form for gymnasial uddannelse, vurderer Jan Hendeliowitz.

Hvis handelsskolen udbyder en to-årig HHX, vil det være det første sted i Region Sjælland, hvor man kan tage uddannelsen. Vil det ikke være med til at styrke udbuddet af uddannelser i regionen?

- Jo, men man er nødt til at vurdere, om det behov allerede er dækket, og det er det. Det er vores vurdering, fastslår socialdemokraten.

Ikke nok elever Hos Konservative har man samme holdning, for der er ikke elever nok, lyder argumentet.

- Vi støtter udbygningen af Campus Køge og Køge Handelsskole, men der er ikke et tilstrækkeligt elevgrundlag for en to-årig HHX. Ifølge de beregninger, vi har fået, ville det være vanskeligt at kunne rekruttere nok elever fra hele Sjælland, siger regionsrådsmedlem Christians Wedell-Neergaard (K).

Han peger ligesom Jan Hendeliowitz på, at det vil kræve mange ressourcer af de eleverne, hvis de skal rejse langt til Køge.

- Det er typisk nogle lidt ældre unge, som står uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, og det kræver betydelige ressourcer, hvis de bor i Holbæk og skal gennemføre en gymnasial uddannelse i Køge. Den her type initiativer skal vi have flere af, men i den her sammenhæng er der tvivl om, hvorvidt der er et tilstrækkeligt grundlag, forklarer Wedell-Neergaard.

Niels Brock er det eneste sted, der udbyder uddannelsen på Sjælland, og de bakker op om at etablere den i Køge. Hvad tænker du om det?

- Det er klogt og fornuftigt, for det er klart, at jo flere, som har afbrudt deres uddannelse og kan komme i gang igen, jo bedre. Niels Brock støtter op, fordi de kender uddannelsen og ved, at den er til gavn for de studerende, siger den konservative politiker.

Ville det ikke være med til at styrke udbuddet af uddannelser i regionen, hvis Køge Handelsskolen også kunne udbyde en to-årig HHX?

- Jo, men vi har et ansvar for at tilrettelægge en kapacitet, som er tilstrækkelig til at dække det behov, der er. Hvis administrationen vurderer, at der ikke er et tilstrækkeligt behov for en uddannelse, er vi nærmest forpligtet til at indstille, som vi gør. Men det betyder ikke, at vi ikke støtter ethvert initiativ, som kan styrke uddannelserne og Campus Køge.