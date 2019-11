Igen-igen er der opstået forvirring om betalingsparkeringen i Køge, efter at Strædet Køge har indført fire timers parkering året ud i p-huset ved Køge Station. For hvor efterlader det den kommunale betalingsparkering? Og hvordan ville det påvirke den igangværende juridiske tvist mellem Køge Kyst og udvikleren Agat Ejendomme?, spørger flere politikere. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Politikere mystificeret over gratis juleparkering

Køge - 08. november 2019 kl. 12:33 Af Katrine Wied & Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uden at orientere Køge Kommune om det har Strædet Køge nu tilladt fire timers gratis parkering året ud i p-huset ved Køge Station.

Det skriver DAGBLADET.

Aftalen, der lå bag indførelsen af betalingsparkering i januar 2018, har ellers været genstand for en juridisk tvist, da Køge Kommune siden besluttede at indføre en times gratis parkering. Det fik udviklervirksomheden Agat Ejendomme til at lægge sag an mod Køge Kyst for aftalebrud.

Derfor undrer det da også flere byrådspolitikere, at man nu selv lemper på reglerne.

- Nu er der hul på ballonen, og hvis de kan gøre det, hvad kan vi så gøre i forhold til at ændre i betalingsparkeringen, siger Flemming Christensen (K), der som daværende borgmester var med til udforme ordningen i 2017.

Erik Swiatek (S), formand for teknik- og ejendomsudvalget peger på, at det kan få betydning for den juridiske tvist, der i to år har hængt over hele betalingsparkeringen.

- Det er klart, at hvis det er Agat, som har truffet beslutningen, er det en meget interessant sag, siger Erik Swiatek.

Venstres Ken Kristensen siger, at »det er meget positivt, at Strædet gør det her, men det betyder, at vi i Køge Kommune står over for en udfordring.«

- Vi må ikke skævvride mulighederne for at drive forretning i byen. Så hvis Strædet ændrer deres parkeringsregler til fire timer gratis, må vi også mødekomme Køge Handel, så byens forretninger kan få lige adgang til at drive deres julehandel, siger han.

DAGBLADET har ikke kunnet få svar på, hvem der har truffet beslutningen om gratis juleparkering. Strædet Køges ejer, Citycon skriver i et skriftligt, at »dine spørgsmål skal stilles til Agat Ejendomme, som er lejer af faciliteterne.«

Det har imidlertid ikke været muligt at få en kommentar fra Agat Ejendomme.

