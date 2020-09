Samtlige dagsordner, referater og bilag fra før 1. januar 2018 bliver nu slettet på Køge Kommunes hjemmeside. Til gengæld beslutter politikerne, at droppe forslag om, at de fremadrettet kun må ligge åbent tilgængeligt for borgerne i fire år. Foto: Jesper From Foto: FROM

Politikere ændrer forslag: Nye referater kan ligge længere end fire år

Køge - 09. september 2020 kl. 12:31 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et flertal i økonomiudvalget holder fast. 75 procent af de politiske dagsordner, referater og bilag, der i dag ligger på Køge Kommunes hjemmeside, skal fjernes. Det vil sige samtlige dagsordner, referater og bilag fra før 1. januar 2018. Til gengæld ændres forvaltningen indstilling om, at dokumenterne fremadrettet kun må ligge i fire år. Nu får de nye dagsordner, referater og bilag lov til at blive liggende, også ud over den indeværende valgperiode.

Sagen handler om, hvorvidt dagsordner, referater og bilag på koege.dk overholder persondataforordningen. Tirsdag tog økonomiudvalget sagen op en gang til efter ønske fra borgmesteren og en række andre partier, i kølvandet på at eksperter i en artikel i DAGBLADET havde sået tvivl om, der var rygdækning i persondataforordningen til den omfattende sletning af omkring 20.000 dokumenter på hjemmesiden.

- Vi holder fast i det på baggrund af en dybdegående undersøgelse. Vi har haft fat i de eksperter, som DAGBLADET også havde fat i, og i vores egen rådgiver, der er myndighed på området. Vi blev bekræftet i, at med mindre vi ønsker at bruge resurser svarende 2,5 årsværk på at rydde ud i historiske dokumenter, bliver vi nødt til at fjerne det fra på hjemmesiden, siger borgmester i Køge Kommune, Marie Stærke (S).

Økonomiudvalget besluttede dog, at hvis der på et tidspunkt kommer en robot, som kan scanne de gamle dokumenter for personfølsomme oplysninger, skal de lægges på hjemmesiden igen.

Stikprøve på 10 sager Forvaltningen har lavet en stikprøvekontrol på ti sager, som blev fremlagt for økonomiudvalget. Otte af disse sager handlede om billeder af personer, hvor kommunen ikke havde indhentet tilladelse til at bruge dem.

Blandt andet var der billeder på en virksomhedsplan og en kvalitetsrapport fra folkeskolen.

- Det forekommer især på sager, der går længere tilbage til før, man var opmærksom på, at billeder af folk ikke måtte ligge fremme. Dilemmaet i sagen er, at vi gerne vil stille materialet til rådighed for de borgere, der måtte have interesse i det, samtidig med at den enkelte borger har ret til ikke at kunne findes på hjemmesiden, siger Marie Stærke.

Sager med personfølsomme oplysninger, om for eksempel borgernes helbred, eller sager der drejer sig om køb og salg af ejendom, har hele tiden efter offentlighedsloven skulle behandles på lukket dagsorden, og har aldrig været offentligt tilgængeligt.

Bliver på koege.dk i fremtiden Køge Kommunes forvaltning ønskede også, at dagsordner, referater og bilag fremadrettet kun skulle kunne ligge på hjemmesiden i fire år. Men den indstilling blev ikke godkendt af politikerne.

- Nu ved vi, hvad GDPR-bestemmelserne er, så der bør ikke blive lagt noget på, der er en overtrædelse fremadrettet. Der bliver vi nødt til at finde en løsning på, at vi ikke fjerner referaterne løbende. Så fra 1. januar 2018 bliver det bare liggende, siger Marie Stærke.

V stemmer imod Venstre stemte imod forslaget, både ved den første og den anden behandling af sagen.

- Vi stemte igen imod med den begrundelse, at det er et vigtigt demokratisk princip, at kommunens borgere har fri og uhindret adgang til dagsordner og bilag, siger Venstres gruppeformand, Ken Kristensen.

Han ønsker i stedet, at forvaltningen gennemgår de dagsordner, referater og bilag fra før 2018, som i dag ligger på hjemmesiden, for at fjerne eventuelle billeder eller andet, som ikke harmonerer med persondataforordningen. Også selv om det vil være dyrt i arbejdstimer.

- Det koster at have et demokrati. Vi byrådsmedlemmer får også vederlag for at have et demokrati, forvaltningen koster også for at drive et demokrati, siger Ken Kristensen og peger på, at man under alle omstændigheder vil skulle bekoste mandetimer på at gennemgå dokumenterne fra de to år fra 2018-2020, som skal blive liggende på koege.dk.

Ken Kristensen peger også på, at borgerne vil være nødt til i øget omfang at søge aktindsigt hos kommunen, når man ikke længere kan finde materialet åbent på hjemmesiden.

- Lad os få kigget på det, så borgerne har adgang. Hvis de dokumenter bliver fjernet, begynder folk at søge mere aktindsigt, end de gør nu. Det koster også forvaltningen. Så der får vi også en udfordring i forhold flere aktindsigtssager, siger han.

Ændringsforslag fra Radikale Radikale Venstres Mette Jorsø er også modstander af, at kommunen skal slette de omkring 20.000 politiske dokumenter fra hjemmesiden.

Hun stillede derfor et forslag til afstemning i økonomiudvalget om, at man skulle gennemgå alle dagsordnerne, referaterne og bilagene for at fjerne det, der eventuelt måtte overtræde persondataforordningen. Og derefter lade resten blive liggende.

- Jeg går meget ind for åbenhed og gennemsigtighed i alt, hvad vi laver. Det er borgernes penge, vi sidder og forvalter, både når vi skal bruge penge og spare penge. Så for mig er det afgørende vigtigt, at der er gennemsigtighed, og at borgerne nemt kan komme til det, vi beslutter på deres vegne, siger Mette Jorsø.

En sådan gennemgang ville kunne være et alternativ til at slette det hele. For langt det meste kan uden problemer blive liggende på hjemmesiden, pointerer Mette Jorsø.

- Løsningen er, at man får en person til at gennemgå sagerne. Det er en kæmpe opgave. Men det mener jeg er sindssygt nødvendigt for, at vi kan have et åbent demokrati. Det er vigtigt, at tingene ligger og er nemme at komme til. Borgerne kan altid komme til sagerne, men de vil skulle søge aktindsigt. Det er en tung vej, der vil afholde mange fra at søge de oplysninger, de ønsker, siger Mette Jorsø.

Hun er dog godt tilfreds med, at økonomiudvalget har ændret forvaltningens indstilling om, at dokumenterne kun må ligge på hjemmesiden i fire år fremadrettet.

- Hvis vi følger reglerne, skal dokumenterne gerne være renset for de ting, der vil være en overtrædelse af GDPR fra dag 1. Så kan det ligge til al evighed, men mindre der ikke er plads på serveren, og så må vi have en større server, siger Mette Jorsø.

Med til budgetforhandling Men Radikale Venstre ønsker også af hjemmeside-sagen får en anden konsekvens.

- Denne sag har gjort, at jeg har fået øjnene op for, at vi gerne vil lave et åbenhedsudvalg, der skal se på vores arbejdsgange og hvor nemt er det for borgerne at komme til sagerne. Det koster mange resurser for kommunen, når borgerne søger aktindsigt. Hvis det var nemt for borgerne selv at kunne gå ind og søge, ville det kunne spare tid for forvaltningen. Det er et ønske, som vi i Radikale Venstre har med til budgetforhandlingerne, siger Mette Jorsø.

De sager, som forvaltningen har fundet ikke er i overensstemmelse med GDPR, er kommunen forpligtet til at indberette til datatilsynet. Det vil også gælde fremadrettet, hvis kommunen finder flere eksempler.