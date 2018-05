I september sidste år blev ni ud af ti bygninger på Vemmedrupskolen lukket efter omfattende fund af skimmelsvamp. I dag har eleverne hjemme på en nærliggende, midlertidig pavillonskole. Foto: Jesper From

Politikere åbner døren for nybygget Vemmedrupskole

Køge - 04. maj 2018 kl. 13:45 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var enighed blandt politikerne i skoleudvalget, der i denne uge bad Køge Kommunes forvaltning om at undersøge, hvad det vil koste at bygge en helt ny skole i Vemmedrup. I september sidste år blev Vemmedrupskolen lukket ned efter omfattende fund af skimmelsvamp, og i dag får eleverne undervisning i en nærliggende, midlertidig pavillonskole.

De seneste måneder har det politiske flertal i Køge hovedsageligt haft blikket rettet mod en renovering af skolen, mens Venstre har råbt højt om også at få undersøgt prisen for et nybyggeri.

- I Venstre er vi glade for, at vi nu får regnet på tingene, og at det var et enigt Skoleudvalg. Vi er bare lidt kede af, at man skulle vente så længe, siger Helle Poulsen (V).

Skoleudvalgets formand, Mads Andersen (K), påpeger dog, at det langt hen ad vejen har været tanken også at undersøge prisen på en ny skole, så man fik noget at sammenligne med.

- Jeg har været loyal over for det tidligere udvalgs beslutning, og der har været nogle forvaltningsgange, som jeg skulle acceptere. Men selvfølgelig skal vi undersøge, hvad en ny skole koster, fastslår Mads Andersen.

