Politikere: - Vi bliver nødt til at gøre noget

Køge - 05. juli 2021

I lørdagens avis kunne DAGBLADET berette om dårligt arbejdsmiljø og underbemanding i Køge Arrest. Arbejdsforholdene blev beskrevet som, at »medarbejderne farede rundt som en flue i en flaske«.

Henning Mørck, som er områdefællestillidsrepræsentant for fængselsbetjente på Sjælland, efterlyser derfor politisk handling for at forbedre arbejdsforholdene for fængselsbetjente. Han fortæller, at det kan være svært for politikerne at forstå, hvordan forholdene ser ud i de danske fængsler.

- Hvis ikke Kriminalforsorgen er hudløst ærlige, så får politikerne ikke det rigtige billede af hverdagen i de danske fængsler, fastslår han.

Forholdene kræver politisk handling, hvis man spørger Mads Andersen (K). Han er retsordfører for det Konservative Folkeparti og sidder i Køge Byråd. Han fortæller, at han desværre ikke er overrasket over forholdene for fængselsbetjente i Danmark. De dårlige forhold for fængselsbetjente er nemlig et problem, som jævnligt bliver beskrevet af Fængselsforbundet. Køge Arrest er dog i særklasse.

- Det er en meget grel sag. Jeg håber, at man allerede i dag er i gang med at kigge på, hvordan man kan forbedre forholdene for fængselsbetjentene, for det lyder virkelig voldsomt, siger han.

Partierne skal til efteråret forhandle om en flerårig aftale, som skal afgøre Kriminalforsorgens økonomi. Mads Andersen vil benytte forhandlinger til at få et bedre billede af, hvad der kan gøres for at give fængselsbetjentene ordentlige forhold. Konservative vil dog ikke lægge sig fast på allerede nu, hvad de forventer, men Mads Andersen er optimistisk.

- Det er en af de første gange, at jeg har oplevet, at alle partier er enige om, at der er et problem, der skal løses, siger han.

Morten Dahlin (V), folketingsmedlem for Venstre og formand for Retsudvalget, ville ønske, at han kunne sige, at han var overrasket over forholdene i de danske fængsler. Han ser frem til de kommende forhandlinger om Kriminalforsorgens økonomi.

- Vi går derfor ind til de kommende forhandlinger med et åbent sind for at få løst problemerne.

Morten Dahlin har ikke selv formlen på, hvordan problemerne i de danske fængsler kan løbes, men han peger dog på, at rekruttering og mulighed for uddannelse er et godt sted at starte. Arbejdsmiljøproblemerne stammer nemlig blandt andet fra, at der er mangel på personale, fortæller han,

- I Venstre mener vi derfor, at der bør gøres en større indsats for at rekruttere. Man bør kigge på geografien for, hvor man kan tage uddannelsen og hvordan den kan tages, siger han og fortsætter:

- Vi mener, at der kan blive etableret en uddannelse for fængselsbetjente på det sydlige Sjælland. Vi vil også kigge på, om der er en mulighed for at få elevløn fremfor SU. Vi ved, at mange af dem, der tager uddannelsen, er et sted i deres liv, hvor de har været ude på arbejdsmarkedet. Det kunne derfor være smart at gøre det mere fleksibelt for mennesker, der havde lyst til at tage en uddannelse som fængselsbetjent, afslutter han.

DAGBLADET har forsøgt at få et interview med den socialdemokratiske retsordfører Leif Lahn Jensen (S). Han er ikke vendt tilbage på avisens henvendelser.