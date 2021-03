Politikere: Udvisningsdømte bandemedlemmer skal ikke kunne stikke af

Dansk Folkeparti vil have ændret loven, så det er muligt for eksempel at varetægtsfængsle eller give en fodlænke på udvisningsdømte kriminelle med udenlandsk baggrund, så man kan sikre, at de ikke forsvinder, inden udvisningen bliver gennemført.

Også Køge Kommunes borgmester og Socialdemokratiets næstformand, Marie Stærke, ønsker, at det bliver sværere for udvisningsdømte at forsvinde.