Byggeriet på Søndre Havn har flere gange fået klager fra de nærmeste naboer, som oplever støj og markante rystelser. Nu vil de lokale politikere se på sagen igen. Foto: Thomas Olsen

Politikere: Støj og rystelser på Søndre Havn skal begrænses

Køge - 09. juli 2019 kl. 12:07 Af Simon de Visme

Selvom støjgrænsen er overholdt, og mængden af rystelser i princippet er lovlig, så skal der gøres noget ved det igangværende byggearbejde på Søndre Havn i området SH2-3.

Det mener flere politikere, der nu ekstraordinært skal mødes på fredag for at diskutere sagen. Naboerne til byggeriet klager både over en ødelagt hverdag, skader på husene og afvisende svar fra både bygherren, forsikringsselskab og Køge Kommune.

Derfor er sidstnævnte nødt til at handle i sagen om det store boligbyggeri på Søndre Havn, lyder det fra Venstre.

- Min retfærdighedssans er udfordret til det yderste, for jeg har det rigtig svært med, at nogle borgere er fanget i ingenmandsland både juridisk og handlemæssigt. De føler ikke, at de kan gøre noget, siger Ken Kristensen (V) og uddyber:

- Larmen fra byggeriet er voldsom, og når der også er børn i familierne, stopper min tålmodighed. Vi er nødt til at handle på det her som kommune.

Han er sammen med Torben Haack (SF), Niels Rolskov (EL) og Thomas Kampmann (K) en del af et underudvalg under klima- og planudvalget, som konkret skal holde øje med byggearbejdet på Søndre Havn. Venstre-politikeren har nu indkaldt underudvalget til et ekstraordinært møde, som holdes på fredag.

- Vi er nødt til at kigge på mulighederne. Lovgivningsmæssigt er det svært, men vi må se på, om vi eksempelvis skal stramme paraplyplanen endnu mere eller foretage en genhusning af de nærmeste naboer. Det er ikke rimeligt, at de over en længere periode skal leve med risiko for skader på husene og med en uvished om, hvem der skal betale eventuelle skader. Det er under al kritik, og min indgang til mødet er, at der skal ske noget, fastslår Ken Kristensen.

Den såkaldte paraplyplan er politisk vedtaget i Køge og sætter nogle relativt stramme rammer for byggearbejdet på Søndre Havn. Spørgsmålet er nu, om planen skal strammes yderligere.

- Hvis der overhovedet er mulighed for at stramme op, vil vi selvfølgelig se på det, men først er vi nødt til at blive klogere på mulighederne, siger Thomas Kampmann og fortsætter:

- Det lidt irriterende ved det her er, at det ser ud, som om entreprenøren holder sig inden for dansk lovgivning, og vi har svært ved umiddelbart at komme efter dem. Vi mødes nu, fordi vi og forvaltningen føler os handlingslammet.

Han er enig med sin udvalgskollega Niels Rolskov, der i fredagens udgave af DAGBLADET gjorde det klart, at Enhedslisten vil henvende sig til boligminister Kaare Dybvad (S) for at få bedre værktøjer til at regulere vibrationer og rystelser fra byggearbejdet.

I øjeblikket har Køge Kommune nemlig ikke nogen mulighed i lovgivningen til at standse arbejdet på Søndre Havn på grund af mængden af rystelser i modsætningen til støjen fra arbejdet, som er reguleret ved en konkret grænse på 70 dB.

- Det er noget, som lovgivningen ikke tager hensyn til, og jeg er helt enig i, at vi skal have flere værktøjer, når det kommer til vibrationer, understreger Kampmann, der bakkes op af Venstre.

- Generelt er jeg ikke for at lave for mange regler, men her giver det god mening, for det er vigtigt at have hånd i hanke med borgernes retssikkerhed, hvis lovgivningen ikke kan hjælpe, pointerer Ken Kristensen.

Som det er lige nu, skal naboerne til byggeriet selv henvende sig til bygherre og et eventuelt forsikringsselskab, når det vedrører vibrationer fra byggeriet, og ifølge beboerne er de blevet afvist af begge parter. Derfor er der umiddelbart ingen hjælp at hente, da Køge Kommune som nævnt ikke har nogen hjemmel i lovgivningen i forhold til rystelser og vibrationer.

Hos Socialdemokratiet bakker man op om et hurtigt, politisk møde for at få klarlagt mulighederne.

- Vi kan ikke have, at nogle borgere har så dårlige oplevelser, og derfor må både forvaltningen og underudvalget lægge alle kræfter i og se, hvad der kan gøres, siger Erling Larsen (S), der er en del af klima- og planudvalget og har fulgt byggeriet på Søndre Havn tæt.

Han håber ligeledes, at henvendelsen til boligministeren kan betyde, at kommunen i fremtiden får flere værktøjer, når det gælder reguleringen af de voldsomme rystelser, som naboerne til byggeriet oplever.

- Jeg synes, det er et glimrende initiativ, og måske kan man gøre noget fremover og give os nogle flere værktøjer som kommune, men det er nok mest på den lange bane, påpeger Erling Larsen.