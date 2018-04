Politikere: Reddet børnehus er en stor støtte til landsbyen

Redningen af daginstitutionen Gørslev Børnehus spiller en vigtig rolle for landsbyen, lyder fra flere politiker i Køge.

Køge - 10. april 2018 kl. 18:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som beskrevet i slutningen af sidste uge, så var der enighed blandt politikerne i børneudvalget i Køge Kommune om at holde hånden over Gørslev Børnehus. Daginstitutionen har ellers kæmpet med manglende søgning og for få børn, og blandt andet derfor havde forvaltningen indstillet børnehuset til lukning.

Men udvalget ville det anderledes, og ifølge politikerne i Køge er beslutningen et signal om, at man vil prioritere livet i kommunens mange landsbyer.

- I Landsbyforum har vi talt en del om, hvor vigtigt det er at fastholde sådan et tilbud ude i yderdistrikterne. Der er rigtig mange børn i området, så det er mere et spørgsmål om at få børnehuset synliggjort og talt op i stedet for at tale det ned, forklarer byrådsmedlem Niels Rolskov (EL).

Han får opbakning af Venstre, der allerede inden beslutningen i Børneudvalget havde tilkendegivet deres støtte til Gørslev Børnehus.

- Det er ekstremt vigtigt at holde institutionerne i live, for det er med til at skabe sammenhængskraft i landsbyerne. Hvis vi gerne vil have flere tilflyttere til Gørslev, er der nødt til at være en daginstitution. Det er simpelthen nødvendigt, fastslår Helle Poulsen (V).

Hun husker, hvordan der i den seneste valgkamp blev »råbt op om støtte til yderområderne i Køge Kommune«.

- Derfor er vi også nødt til at vise, at vi prioriterer landsbyerne, og det gør vi nu. Det er en fantastisk og vigtig beslutning at beholde Gørslev Børnehus, både for børnene og lokalområdet. Det er en unik og lille institution, og den skal være lille, for det har mange børn brug for, siger Poulsen.

