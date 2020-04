Politiets efterforskning viser, at det var en opgør mellem de to, og ikke et bandeopgør, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi. Foto: Presse-Fotos.dk

Politiets teori i efterforskningen: Knivstikkeri var personligt opgør

Politiets efterforskning af knivdrabet fra Ellemarken peger fortsat på, at der er tale om et personligt opgør mellem offer og gerningsmand.

- Vi er stadig i fuld gang med efterforskningen. Der er en del rygter og hypoteser, som vi er i gang med at få afklaret. Men vi arbejder ud fra, at det er en isoleret hændelse mellem to personer, der har haft et udestående, siger pressetalsmand for Midt- og Vestsjællands Politi, Charlotte Tornquist.