Politiet vurderer, at Bandidos ikke længere benytter ejendommen på Egøjevej 114 i Køge som klubhus. Foto: Simon de Visme

Politiet vurderer: Bandidos er ude af klubhus

Køge - 01. december 2017 kl. 17:26 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet ophæver lukningen af rockerklubhuset på Egøjevej 114 i Køge. Det meddeler Midt- og Vestsjællands Politi i Køge.

Årsagen er, at politiet ikke længere har grundlag for at antage, at Bandidos MC vil opholde sig på adressen, hedder det i en pressemeddelse.

Dermed er Køge det eneste sted, hvor politiet ikke har truffet beslutning og at forlænge den aktuelle lukning af en række rockerborge på Sjælland. Det skriver Ritzau.

I løbet af november har politiet valgt at forbyde ophold i 15 ejendomme, som tjener som tilholdssted for grupperne Bandidos og Satudarah. De to grupper ligger ifølge politiet i konflikt over hele landet.

Det var 3. november, at politikredsene i det østlige Danmark valgte at lukke 11 rockerborge. Det drejer sig om borge i Helsingør, Hillerød, Ganløse, Frederiksværk, Hvidovre, Rødovre og Brøndby, Næstved, Maribo, Køge og Holbæk.

Det er den såkaldte rockerlov, der muliggør en lukning af rockerborgerne. Det kan politiet gøre, hvis man skønner, at ejendommen kan være mål for et angreb.