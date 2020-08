Politiet tavse om mystisk politiefterforskning

Tirsdag eftermiddag har Midt- og Vestsjællands Politi været ude og søge efter spor med politihunde ved Køge Ås.

Det bekræfter vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi over for sn.dk.

Eftersøgningen med med hunde skulle være en opfølgning på en sag fra i nat, der relaterer sig til rocker/bande-miljøet.

Mere vil vagtchefen dog ikke sige om sagen, ej heller hvad der er sket natten til tirsdag, der har fået politiet til at søge efter spor tirsdag eftermiddag.

- Vi har været ude og krydssøge med hunde, hvilket vil sige, at man løber lidt frem og tilbage for at se, om der kan findes eventuelle spor, og mere kan jeg ikke sige, siger vagtchefen.

Derfor er det ikke til at vide, hvad politiet har ledt efter eller om de har fundet noget af interesse.

Sn.dk vil arbejde videre med oplysningerne og tale med politiets presseafdelingen i håbet om at kunne belyse sagen yderligere.