Politiet spreder joint-rygende unge

Klokken 15.13 torsdag fik politiet en anmeldelse om, at der næsten dagligt forsamlede sig en flok på 12-15 unge mænd på en sti mellem Gymnasievej og Parkvej i Køge. På stedet lå der ofte rester af joints og andre effekter, der tydede på, at nogen af de tilstedeværende røg euforiserende stoffer.

En patrulje kørte til området og kunne konstatere, at et ukendt antal unge mænd fik travlt med at sprede sig ved synet af patruljebilen. Politiet fik dog kontakt til en 19-årig mand fra Køge, som ikke havde noget ulovligt på sig, så politiet foretog sig ikke yderligere ud over en præventiv tilstedeværelse i området. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.