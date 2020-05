Politiet søger vidner til færdselsuheld

Politiet rykkede tirsdag klokken 14.41 ud til et færdselsuheld i det lysregulerede vejkryds ved Ringvejen, Blegdammen og Ringstedvej i Køge, hvor to biler var stødt sammen.

En 36-årig mand fra Køge var kørt ad Ringvejen mod syd i den hensigt at fortsætte ligeud i sydlig retning i lyskrydset.

Samtidig kørte en 24-årig mand fra Bjæverskov ad Blegdammen mod vest i den hensigt at fortsætte videre ad Ringstedvej mod vest.

Midt i krydset blev den 24-åriges bil ramt på højre side af den 36-åriges bils front.

Begge biler fik skader som følge af sammenstødet, som politiet nu undersøger nærmere i et forsøg på at finde ud af, hvad lyssignalerne viste i de to parters færdselsretninger umiddelbart inden sammenstødet i krydset.

Der var ingen vidner til uheldet. Politiet forlod uheldsstedet omkring klokken 15.50 efter at der var ryddet op og bilerne var fjernet.