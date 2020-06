Ølbycenteret i Køge er et ofte benyttet sted til salg af hash. Nu vil politiet have sat overvågningskamera op. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Politiet søger om video-overvågning i plaget center

Køge - 11. juni 2020 kl. 11:29 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet ønsker at sætte overvågningskamera op på et af Køges mest kendte handelssteder for narkotika.

Derfor har Midt- og Vestsjællands Politi ansøgt Rigspolitiet om at få videoovervågning i Ølbycenteret i Køge. Det fortæller chefpolitiinspektør Lene Sørensen.

Politiets ansøgning kommer efter, at Folketinget i oktober sidste år vedtog 16 målrettede initiativer, som skulle styrke politiets muligheder for at forebygge og efterforske kriminalitet begået i det offentlige rum.

Samlet set fik dansk politi mulighed for at opsætte 300 kameraer i hele landet.

- Der har vi budt ind med Ølbycenteret som et område, vi gerne vil have videoovervåget. Det mit håb, at kameraerne kan sættes op så hurtigt som muligt, siger Lene Sørensen og fortæller, at der er pres på disse kameraopsætninger i hele landet.

- Så vi kommer måske ind i det nye år, inden det sker.

Desuden træder en anden ny lov i kraft den 1. juli, som giver kommuner mulighed for at sætte overvågningskameraer op på gader, veje og pladser, hvis kommunen og politiet vurderer, at det kan øge trygheden i området.