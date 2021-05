Foto: Rigspolitiet

Politiet snupper musikanlæg fra larmende unge

Køge - 25. maj 2021 kl. 12:47

Selvom pinsesolen lod vente på sig, så mødtes mange stadig udendørs - og flere havde medbragt soundboxe og højtalere for at forsøde udelivet med musik. Politiet modtog i løbet af weekenden 53 anmeldelser om musik til ulempe både ved private fester og ved sammenkomster i det offentlige rum. Anmeldelser kom primært fra de større byer: Køge, Roskilde, Holbæk, Ringsted, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Patruljerne foretog flere tilsyn i den forbindelse, da musik ikke må være til væsentlig ulempe for de omkringboende ifølge reglerne i Ordensbekendtgørelsen. Politiet har i den forbindelse ifølge Politiloven mulighed for at tage musikanlæg, som anvendes til at forstyrre den offentlige orden. Dette gøres præventivt for at oprette ro, så anlægget kan udleveres til ejeren igen dagen efter.

Søndag på Søndre Havnevej i Køge omkring klokken 22 var en større flok unge samlet ved et grillområde, hvor der blev larmet og spillet høj musik til gene for naboerne. En patrulje kørte til Søndre Havnevej, hvor en af de unge løb fra stedet med en soundbox, da politiet ankom. Betjentene tog en alvorssnak med de unge, om at vise hensyn og skrue ned for musikken, da politiet ellers kunne beslaglægge anlægget.

Senere på natten var politiet på stedet igen, da der fortsat var problemer med for høj musik. Politiet beslaglagde her en soundbox, som tilhørte en 17-årig ung mand fra Køge. Han kunne hente sit anlæg dagen efter på Køge politistation. Ingen blev sigtet for noget i forbindelse med tilsynene, oplyser politiet.