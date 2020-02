»Stop tyven - ring til politiet«, står der på plakaten. Det har en frustreret borger i Lidemark bare ikke rigtigt fået noget ud af. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Politiet rykker stort set aldrig ud til indbrud i udhuse og lignende

Køge - 01. februar 2020

- Jeg har indbrud - iøvrigt for tredje gang - om morgenen ved 5-tiden. Jeg anmelder det omgående lige efter, jeg har opdaget det. Allerede samme dag får jeg svar fra politiet om at sagen er henlagt.

- Det kan simpelt hen ikke passe.

Sådan lyder fra en frustreret borger i Lidemark, som avisen har både navn og adresse på.

- Jeg har været udsat for tyverier og indbrud på min ejendom tre gange, hvilket jer synes er helt uacceptabelt. Tyvene er formentlig lokale folk, for man finder ikke sådan lige frem til min ejendom og stjæler den samme type af tyvekoster tre gange i træk, hvis man ikke er kendt i Lidemark. Det, der stjæles, er havemaskiner, motorsave og værktøj. Der er samlet stjålet for omkring 100.000 kroner, fortæller han.

- Tyverierne og indbruddene er naturligvis meldt til politiet som ikke har taget synderlig notits af det. De har sendt mig en anmeldelseskvittering og i løbet af kort tid meddelt mig at sagerne var henlagt, og at de ikke ville gøre yderligere for at få dem opklaret.

Henlagt samme dag Det seneste indbrud blev begået tidligt om morgenen den 30. december 2019, og allerede samme dag sendte politiet et brev med følgende ordlyd:

»Jeg har i dag besluttet ikke at indlede en efterforskning af den anmeldelse om Indbrud i garage/udhus begået den 30/12-2019 kl. 05.02 til 30/12-2019 kl. 05.25 fra XX-vej, som politiet modtog den 30/12-2019. Begrundelsen for min afgørelse er, at der ikke er grundlag for at indlede efterforskning i sagen«.

- Jeg vil rigtigt gerne vide, hvordan politiet griber opklaringen af indbrud og tyverier an, for det er godt nok frustrerende at gå med frygten for, hvornår jeg igen kommer hjem til en ejendom, hvor mine ting endnu en gang er blevet stjålet. Forsikringen dækker godt nok det meste, men indtil videre har det kostet mig omkring 10.000 Kr. i selvrisiko, forklarer den frustrerede borger.

- Vi prioriterer Fra Midt- og Vestsjællands Politi lyder svaret, at det udelukkende handler om ressourcer og dermed prioritering.

- Når der er tale om indbrud i et udhus eller lignende, som det er her, så sender vi som udgangspunkt ikke en patrulje ud til stedet, forklarer Charlotte Tornquist, der er kommunikationsrådgiver hos Midt- og Vestsjællands Politi.

- Det sker kun, hvis der er tale om helt særlige forhold - for eksempel tyveri af store værdier eller meget tydelige spor.

Men omvendt sender i en patrulje ud til indbrud i et privat hjem, hvor der måske kun er stjålet en bærbar computer til 2-3.000 kroner?

- Ja, for det står ganske enkelt i vores detail-foreskrifter. Et indbrud i et privat hjem anses for en større krænkelse, og vi har ganske enkelt ikke ressourcer til at rykke ud til alle indbrud, og derfor har vi klare regler for, hvordan vi skal prioritere, siger hun.

- Det er også derfor, at anmeldere - som for eksempel i det her nævnte tilfælde - kan få en skrivelse allerede samme dag om, at sagen er afsluttet, for så undgår vi at have en stor pukkel med uafsluttede sager.

Sat til salg på DBA Den forurettede borger fra Lidemark har fået sat overvågning op ved sin ejendom, men ved det eneste indbrud var billederne for mørke til, at man kunne identificere tyven.

Til gengæld har han opdaget, at en havefræser, som han har fået stjålet, er blevet sat til salg på Den Blå Avis.

- For et par uger siden blev jeg så opmærksom på en annonce i dba.dk hvor min stjålne Havefræser er til salg. Dette meddelte jeg til den politibetjent, som jeg tidligere havde talt med i forbindelse med tyveriet af fræseren. Jeg havde en forventning om, at politiet ville hente fræseren og sikre den som bevismateriale, og at de ville tage fat i ham, der prøver at sælge den, da han jo enten er tyv eller hæler. Ligeledes ville det, at de hentede fræseren måske forhindre andre i at blive hælere, men der er tilsyneladende ikke sket ret meget endnu, konstaterer han.

Lang sagsbehandling Her forklarer Charlotte Tornquist, at det skyldes den måde, den frustrerede borger har henvendt sig til politiet på.

- Hans henvendelse er sendt skriftligt til Syd- og Vestsjællands Politi, fordi den person, som har lagt den pågældende annonce på dba.dk, bor i deres område, forklarer hun.

- De har så en vis tid til at behandle borgerens henvendelse, og først da de opdager, at det drejer sig om et indbrud i Midt- og Vestsjællands Politi område, bliver den sendt videre til os, så sagen er først landet hos politiet i Køge i går (onsdag, red.).

- De tager nu far i den, men jeg kan selvfølgelig ikke afsløre, hvordan deres efterforskning kommer til at foregå.

Charlotte Tornquist anbefaler, at man som borger i stedet for at skrive til en bestemt politikreds ringer til 114, fordi man så bliver sendt det rigtige sted hen med det samme.

Imens krydser borgeren i Lidemark fingre for, at han i det mindste kan få sin stjålne havefræser tilbage - inden den bliver solgt.