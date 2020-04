Billedet her er fra den 29. januar 2020, hvor Midt -og Vestsjællands politi var massivt til stede i Ellemarken i Køge, hvor der havde været et skyderi.

Politiet rykkede talstærkt ud til knivstikkeri

Klokken 19.03 mandag aften fik Midt- og Vestsjællands Politi en anmeldelse om, at der var opstået noget uro mellem nogen personer i Ellemarken i Køge, ligesom der også skulle var forlydende om et muligt knivstikkeri.

Det bekræfter kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard, til sn.dk.

- Jeg kan bekræfte, at vi har været i Ellemarken mandag aften, hvor vi kan konstatere, at der er sket et knivstikkeri, siger Martin Bjerregaard, til sn.dk.

Det dog ikke meget, som man fra politiets side af vil udtale sig yderligere om for nuværende. Og der er derfor ingen oplysninger om, hvem der er blevet stukket, eller hvor slemt personen er kommet til skade.

Der er heller ingen meldinger om, hvem der har stukket, eller om politiet har anholdt nogen.

- Jeg kan ikke komme det nærmere lige nu, siger Martin Bjerregaard, til sn.dk.

Politiet var på stedet til omkring klokken 23.30.

Sn.dk følger naturligvis sagen...