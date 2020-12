Politiet på jagt efter ulovlige knald

I to tilfælde observerede patruljen selv, da fyrværkeriet blev affyret, og politiet sigtede i den forbindelse to mænd:

En 20-årig mand fra Køge blev sigtet for at overtræde fyrværkeriloven ved at affyre lovligt fyrværkeri uden for den lovlige periode. Han kan forvente en bøde i sagen.

Mens betjentene talte med fem af mændene, blev der antændt et mindre batteri bare to meter fra patruljen.

Politiet mistænkte den sjette mand, en 31-årig mand fra Kirke-Hyllinge i Lejre kommune, for at have antændt fyrværkeriet. Han blev sigtet for at overtræde fyrværkeriloven, hvilket han nægtede. Han kan forvente at høre mere fra politiet i sagen.