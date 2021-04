Politiet på fartmåling: Over 100 bilister kørte for hurtigt midt om natten

I tidsrummet mellem 04.02 og 05.32 natten til torsdag, satte politiet den automatiske trafik kontrol, politiets ATK-bil op på Vestmotorvejen i østlig retning mellem Vemmedrup og Køge. På denne strækning er det tilladt at køre 110 km/t. I alt 1190 bilister passerede ATK-bilen. Heraf kørte 105 bilister over den tilladte hastighed. Otte af disse kørte mere end 30 procent for hurtigt og står dermed til at få et klip i kørekortet, mens to bilister kørte så stærkt, at de står til en betinget frakendelse af kørekorten. Den hurtigste med en hastighed på 183 km/t.