- Det er næsten ligegyldigt, hvad vi gør. Vi får ikke noget hjælp fra offeret og ingen hjælpe fra andre, siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi om sagen, hvor en 22-årig mand søndag blev stukket i armen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Politiet om knivstik: Vi løber panden mod en mur

Politiet er ved at løbe tør for spor i sagen om en 22-årig mand, som i søndags blev stukket med en kniv i armen.

Manden blev sat af fra en bil på Parkvej ved Ellemarken søndag morgen. Her blev der tilkaldt en ambulance, og politiet gennemsøgte området med teknikere og hunde. Den hvide bil, som afleverede den 22-årige, og bilens ejer er også blevet fundet. Men siden er der ikke sket ret meget i sagen. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Dagbladet.

Et af politiets hovedproblemer er, at offeret, den 22-årige mand ikke vil tale med dem.

- Der er ikke et øje, der har henvendt sig, bortset fra de vidner, der så offeret blive afleveret på Parkvej. Så når de primære personer, herunder offeret, ikke vil sige noget, må vi stille sagen i bero, indtil offeret lukker munden op og hjælper os. Vi vil gerne hjælpe offeret, men når offeret ikke vil have hjælp, står vi med håret i postkassen, understreger Martin Bjerregaard.

Politiet mener ikke, at den 22-årige nødvendigvis er blevet stukket i armen, mens han befandt sig i Ellemarken. Men det er endnu ikke lykkes at finde frem til selve gerningsstedet.

- Vi mener selv, at vi har været langt rundt, og nu ligger den på vippen til, at vi må lukke sagen, indtil vi får nogle nye oplysninger at arbejde videre med, siger Martin Bjerregaard.