Politiet om bilræs: - Det er totalt ubegribeligt

For udover at bilræs på offentlig vej selvfølgelig er ulovligt, har Martin Bjerregaard, der er kommunikationsansvarlig hos Midt- og Vestsjællands Politi, kun en hovedrysten til overs for de unge menneskers tankeløse opførsel:

- Ser vi bort fra selve bilræset, som vi alle sammen godt ved, at det må man ikke - så er det for mig helt ubegribeligt, når man ser, hvor mange unge, der står så tæt sammen uden mundbind, siger han.

- Forsamlingsforbuddet lyder på max. 50 personer, så den er jo helt gal her. Og vi er nødt til som politi at understrege, at borgerne - og det gælder også de unge - er nødt til selv at bakke op og tænke sig om i disse corona-tider,lyder skideballen fra Martin Bjerregaard.