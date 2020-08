Se billedserie Politiet søgte med hunde på Køge Ås natten til tirsdag i forsøget på at finde spor efter en skudepisode, hvor en 28-årig mand fra Haslev blev ramt i læggen. Foto: Presse-fotos.dk

Politiet løfter sløret for mystisk efterforskning: Mand såret af skud

Køge - 26. august 2020 kl. 09:43 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet var massivt til stede med hunde og patruljevogne på Køge Ås natten til tirsdag. Her søgte man med hunde efter spor fra en skudepisode, som politiet mener kan have fundet sted her.

- Vi fik en anmeldelse klokken 00.12 natten til tirsdag, hvor en blev mand indlagt på Køge Sygehus med et skudsår i læggen. Vi brugte tirsdag på at klarlægge, hvad der var sket derude. Det er stadig en efterforskning, der er i fuld gang, siger pressetalsmand Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Offeret er en 28-årig mand fra Haslev.

Politiet er endnu ikke sikre på, om skudepisoden rent faktisk er foregået på Køge Ås, men ønsker ikke at oplyse, hvorfor man har søgelyset rettet mod det naturskønne område.

- Hundene ude for at få klarlagt præcis, hvor det er sket. Vi ved ikke, om det er sket på Køge Ås, men mere kan vi ikke sige af hensyn til efterforskningen, siger Charlotte Tornquist.

Politiet har også været ude at søge forskellige andre steder i Køge-området.

Ikke banderelateret

Tirsdag aften oplyste vagtchefen hos Midt- og Vestsjællands Politi til sn.dk, at sagen havde relation til rocker/bande-miljøet, men den oplysning kan Charlotte Tornquist ikke bekræfte.

- Den forurettede har ikke banderelationer. Han er en person, vi har truffet tidlige i det kriminelle miljø, men der er ikke grund til at tro, at det her er banderelateret, siger Charlotte Tornquist.

Politiet kender endnu ikke motivet for skudepisoden.

- Vi er i gang med at forsøge finde ud af, hvad motivet er, for det ved vi heller ikke på det her tidspunkt. Det er for tidligt til at sige, hvad der står bag det her angreb. Men som sagt er det en er person, vi tidligere har mødt i vores efterforskning, siger Charlotte Tornquist.

Hun fortæller, at den forurettede ikke er alvorligt såret efter skuddet.

- Han har ikke været i livsfare. Det har ikke været en så alvorlig skade, han har pådraget sig, siger Charlotte Tornquist.