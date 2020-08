Politiet leder efter blotter: Krænkede unge piger på badested

Klokken 22.26 søndag aften anmeldte en 18-årige kvinde fra Køge, at hun omkring klokken 21.00 kom cyklende sammen med en veninde over cykelbroen ved Køge Marina, hvor hun og veninden blev udsat for blufærdighedskrænkelse. De havde her mødt en mand, som trak ned i sine shorts og blottede sit underliv for pigerne, mens han rørte ved sine kønsdele. Manden havde kigget på pigerne imens. De var blevet så forskrækkede over mandens opførsel, at de ikke fik ringet til politiet før senere.