Politiet laver razzia til søs: Otte blev snuppet

- Det handler om, at man skal kunne føre fartøjet på forsvarlig vis. Vi undersøger, om man har førerret, her et sejlercertifikat. Vi tjekker, om man er påvirket af alkohol. Der gælder samme promillegrænse, som der er i bil. Vi sikrer, at man har redningsveste ombord og at der er redningsveste til alle. Er lygteføringen i orden, er man til fare for de andre i trafikken. Dette gælder ofte over for de badende gæster. Her skal man holde en vis afstand fra kysten, før man må sejle hurtigt, forklarer Camilla Schouw Broholm videre.