Politiet jagtede indbrudstyv: Så gjorde de et overraskende kæmpe-fund

Klokken 08.44 tirsdag blev anmeldt et indbrud begået i en villa på Tessebøllevej i Herfølge, hvor huset blev gennemrodet og der blev stjålet en Playstation 4. Politiet foretog gerningsstedsundersøgelse og efterforskede sagen. Det førte til et kæmpefund af narko. To mænd på 34 og 41 år er sigtet for narkohandel og fremstilles i retten onsdag. Foto: Katrine Wied