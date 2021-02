Politiet advarer fortsat mod at gå ud på isen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Politiet jager unge væk fra isen

Klokken 11.59 torsdag fik politiet en anmeldelse om, at to personer gik ude på Kimmerslev Sø i Borup og slog hul på isen med jernrør. Patruljen traf dog ingen personer på isen, da man rykkede ud.

Derfor lagde en patrulje, der var i nærheden, vejen forbi. Betjentene tog kontakt til to mænd fra Køge på 17 og 18 år og forklarede dem, at det ikke er sikkert at færdes på isen, før den er tyk nok.

- Vi fraråder borgerne at gå ud på isen på søer, havne og fjorde. Isen er ikke tyk nok og kan risikere at revne. Det er borgernes eget ansvar at søge information om, hvornår isen er tyk nok. Ikke alle kommuner opsætter skiltning, derfor anbefaler vi, at man søger information på sin kommunes hjemmeside, siger pressetalsmand Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi.