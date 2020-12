Vi oplever, at der generelt er forståelse for, at det er en samfundskrise, vi står i. Jo mere vi tager situationen alvorligt her og nu, jo kortere en periode kan vi håbe, at tingene varer, siger fungerende politiinspektør Thomas Kousgaard, som leder Midt- og Vestsjællands Politi Covid-19 indsats. Foto: Midt- og Vestsjællands Politi

Send til din ven. X Artiklen: Politiet holder øje med at corona-restriktionerne bliver overholdt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet holder øje med at corona-restriktionerne bliver overholdt

Køge - 12. december 2020 kl. 14:15 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Fredag eftermiddag klokken 16 trådte de særlige restriktioner i kraft for at undgå spredning af coronasmitte i samtlige sjællandske kommuner. For Midt- og Vestsjællands Politi betyder det en opgave med blandt andet at sikre, at restauranter og barer holder lukket, bortset fra take-away, at ingen træner i fitnesscentrene eller andre indendørs idrætsanlæg og at forsamlingsforbuddet på ti personer overholdes.

- Vi har nu et øget fokus i hele politikredsen på, at restriktionerne bliver fulgt i de berørte brancher. Det handler i første omgang om at sikre, at de rent faktisk også har lukket ned, siger fungerende politiinspektør Thomas Kousgaard, som er Midt- og Vestsjællands Politis leder af Covid-19 indsatsen.

Politiet har afsat ekstra resurser, så patruljer kan arbejde målrettet med denne indsats.

- Vi vil sørge for at være tilstede den kommende tid og sikre, at der ikke er nogen, der få lyst til at åbne igen. Vi har ekstra resurser sat af til at køre rundt på patrulje. Vi hopper ud af bilen og går en tur på strøg og handelsgader og sikrer os, at der er lukket og slukket. Beværtninger og restauranter har lov til at holde åbent for take-away, men vi tjekker, at det kun er det, der er tale om. Vi tjekker blandt andet, at borde og stole er fjernet eller i hvert fald tage ud af brug, fortæller Thomas Kousgaard.

Midt- og Vestsjællands Politi dækker over ti kommuner. Den ene halvdel fik indført de strengere restriktioner med start allerede fra onsdag, og i går fulgte den anden halvdel efter regeringens beslutning.

Men indtil videre har politiet ikke afsløret nogen, der ikke følger anvisningerne.

- Torsdag tog vi kontakt til et fitnesscenter, hvor der var noget bevægelse med en instruktør. Men det viste sig at være en ergoterapeut, der var engageret af kommunen. Vi skal have med i det store billede, at der kan foregå andre funktioner, som gerne må være der, fortæller Thomas Kousgaard.

Forebyggende samtaler Politiet har også benyttet sig af forebyggende arbejde over for barer og restauranter. Her har politiet ringet rundt til blandt andet til barer og værtshuse, da der blev indført lukketid klokken 22.

- Vi har vejledt dem om reglerne og taget en snak om de frustrationer, det kan medføre. Vi er sat i verden for at håndhæve regler og eventuelt dele sigtelser og bøder ud, men meget kan forebygges ved at have en dialog, inden tingene sker. Det er vores oplevelse at forståelse for deres situation lønner sig hen ad vejen, siger Thomas Kousgaard.

Der har været enkelte tilfælde, hvor et arrangement har strakt sig til efter klokken 22, hvor politiet har vurderet det som en overtrædelse.

- Men på den store klinge oplever vi, at borgere og erhvervsdrivende tager restriktionerne til sig, siger Thomas Kousgaard.

Politiet har også løbende samarbejde med kommuner og handelsstandsforeninger.

Festen flytter Det næste stykke tid forventer politiet også at skulle holde øje med, at festen ikke blot flytter hjem i privaten, når tørsten ikke kan slukkes på en bar.

- Vi er opmærksomme på, at det kan risikere at give noget uorden, når den aktivitet, der normalt foregår på barer, værtshuse eller diskoteker, flytter hjem i private rammer. Forsamlingsforbuddet gælder ikke i private hjem. Her er det alene anbefalinger. Men hvis festen bliver for højlydt, kan vi lukke den af den grund. Det kan ske, hvis der er naboer, der klager, forklarer Thomas Kousgaard.

Midt- og Vestsjællands Politi dækker Køge, Solrød, Greve, Roskilde, Lejre, Stevns, Ringsted, Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner.