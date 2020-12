Artiklen: Politiet efterlyser to mænd og en stjålet gasbrænder

Omkring kl. 18 mandag fik politiet en anmeldelse fra en dyreforretning på Gammel Lyngvej, som netop havde fået stjålet en gasbrænder med tilhørende gasflaske af to mænd, der var kørende i en hvid varebil.

Gasbrænderen havde stået ude foran butikken, hvorefter de to mænd uden at betale for varen bare havde læsset gasbrænderen og gasflasken ind i varebilen. Herefter var de kørt fra stedet i ukendt retning.