Politiet efterlyser mistænkelig mand efter indbrud

Køge - 04. marts 2021 kl. 11:01

Ifølge vidner kan det være en mand af mellemøstligt udseende, der stod bag et indbrud på Egøje Byvej onsdag aften.

Her bemærkede nogle vidner, der kørte forbi manden, at han holdt parkeret i et større mørkt køretøj.

- Vidnerne undrede sig over manden, som ikke plejede at høre til i bybilledet, men de gjorde ikke mere ved det. Det var først, da vi var rundt og stemmedørklokker, at de tænkte nærmere over det, siger pressetalsmand for Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard.

I huset er der opbrudt et vindue ind til bryggerset. Der er spor af færden i hele huset, hvor skabe og skuffer har været åbne og gennemrodet. Der blev stjålet en vielsesring, kontanter, smykker, en halskæde, smertestillende medicin og husnøglen til boligen.

Den mistænkte beskrives som en mand af mellemøstligt udseende. Han er 30-40 år og almindelig af bygning. Han kørte i en større mørk bil.

Indbruddet skete i tidsrummet mellem klokken 17.15 og 20.20 onsdag.

Indbrud i lejlighed Onsdag var der også indbrud i en lejlighed på Nørre Boulevard i Køge.

Her har gerningsmanden skaffet sig adgang til svalegangen enten ved et påskud eller fordi han havde nøglen. Fra svalegangen er der opbrudt et køkkenvindue ind til lejligheden.

Lejligheden er blevet gennemrodet og alle skabe og skuffer åbnet. Der er stjålet smykker og kontanter, oplyser politiet.

Indbrud i en bil I Lellinge har der været indbrud i en bil. Det er sket på Kongebrovej.

Den forreste siderude i førersiden er knust, og handskerum og bagagerum er gennemrodet. Umiddelbart er der intet stjålet.

Dette skete mellem klokken 17.10 og 00.50 onsdag aften.