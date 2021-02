Politiet beslaglægger mystisk bil

Færdselspolitiet standsede den 32-årige mand fra Vallensbæk Strand på motorvejen klokken 14.50 onsdag. Bilen var ikke registreret, men forsynet med faste prøveskilte. Derfor ville politiet undersøge formålet med kørslen nærmere. Den 32-årige viste sig at være frakendt kørekortet, så han blev sigtet for den overtrædelse af færdselsloven. Ved nærmere undersøgelse af bilen kunne hverken politiet eller importøren af det pågældende bilmærke identificere bilen, så politiet valgte at beslaglægge bilen med henblik på nærmere undersøgelse af, hvorfra bilen stammede, og om bilen i det hele taget måtte være afgiftsberigtiget før kørsel på det danske vejnet. Den 32-årige kan derfor forvente at høre nærmere fra politiet, når undersøgelserne af bilen er afsluttet.