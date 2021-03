Politiet afslører kæmpe skunk-laboratorium

Politiet har afsløret et skunklaboratorium i Bjæverskov. To mænd bliver fredag formiddag fremstillet i grundlovsforhør sigtet for at fremstille en stor mængde marijuana til videresalg. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

- De to anholdte er sigtet for at have dyrket 898 cannabis-planter og cannabis-stiklinger med det formål at fremstille et samlet skønnet udbytte på ikke over 25,5 kilo marijuana til videreoverdragelse til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag, siger pressetalsmand Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi.