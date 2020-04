Se billedserie Det har ikke regnet længe, og derfor er alt meget tørt i naturen nu. Politiet vil i den forbindelse opfordre borgere til at være forsigtige. Foto: Presse-fotos.dk

Politiet advarer om øget risiko efter flere brande

Køge - 20. april 2020

De tørre solskinsdage og ingen regn begynder at have sin effekt på naturen, hvor alt lige nu er meget tørt. Derfor opfordrer politiet nu til, at borgere skal være forsigtige, når de slukker cigaretter, tænder bål, griller, bruger ukrudtsbrænder eller i øvrigt håndterer ild/gløder.

- Der har været flere eksempler på brande, som er startet på grund af gløder, som er blusset op og har antændt tørt træ eller græs, fortæller pressetalsmand Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Ild i affald

Fredag klokken 16.24 fik Midt- og Vestsjællands Politi en meldning om brand på Fændediget i Køge. Der var opstået ild i en affaldsbunke, der lå lige op ad det tidligere maskinværk og derved blev en trætrappe i forbindelse med bygningen antændt med røgskader til følge på bygningen. Det er politiets teori, at et tændt cigaretskod kan have startet branden, men det skal undersøges nærmere. Ingen personer kom til skade som følge af branden.

Søndag klokken 12.48 opstod brand i et shelter ved en bålplads tilhørende en institution på Turebyvej i Tureby. En medarbejder havde forladt bålet, mens der stadig var gløder. Dette havde udviklet sig og der var startet en brand i shelteret.

Politi og brandvæsen kørte til stedet, hvor ilden blev slukket. Den mandlige medarbejder fra institutionen blev sigtet for overtrædelse af beredskabsloven for uforsigtig med ild og kan forvente en bøde i sagen. Ingen personer kom til skade, men der skete skade på shelteret.

Klokken 19.07 søndag aften udbrød der brand på en landejendom på Slimmingevej. Branden opstod i et kammer på førstesalen. Politi og brandvæsen kørte til stedet, hvor ilden hurtigt blev slukket, før den spredte sig.

En 20-årig mand, som opholdt sig i huset, blev tilset i en ambulance for røgforgiftning, men han var ikke kommet til skade. Politiet undersøgte branden, der muligvis kan være startet af et glemt stearinlys. Branden skal dog undersøges nærmere for at klarlægge brandårsagen med sikkerhed. Der skete brandskade på kammeret, og vand og sodskade på de øvrige rum i huset, oplyser politiet.