To mænd med støvmasker forsøgte at komme ind hos et ældre ægtepar ved at foregive at de skulle instruere dem i at undgå corona. Foto: Jens Wollesen

Politiet advarer: Tricktyve misbruger corona-frygt

To mænd forsøgte at bruge frygten for coronavirus i et forsøg på at snyde sig ind hos et ældre ægtepar i Bjæverskovhusene i Bjæverskov, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

To mænd med udenlandsk udseende ringede på deres dør. Den ene var iført en hvid støvmaske. De to mænd forsøgte at komme ind til de ældre ved at foregive at de ville instruere de ældre i at undgå Coronavirus. De ældre var dog så snarrådige, at de fulgte sundhedsmyndighedernes anvisninger om at undgå unødig kontakt med fremmede, så de lukkede ikke mændene ind. Mændene forlod herefter stedet en mørk personbil, der muligvis var af mærket Hyundai.