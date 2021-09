Politiet advarer: Svindlere samler ind til callcenter for døve

En mand og en kvinde udgav sig tirsdag for at være døve for at samle ind til callcenter for døve og handicappede. Politiet mener, det er en ulovlig indsamling. Foto: Kenn Thomsen

Køge - 08. september 2021

Politiet advarer mod falske indsamlere, som har været på spil flere steder på Sjælland.

Tirsdag ved 11-tiden havde en mand og en kvinde taget opstilling ved apoteket i Boholtecenteret på Marksvinget. Her udgav de sig for at være døve og kontaktede forbipasserende med et påskud om, at de samlede ind til et callcenter for døve.

- De står med et papir, som de beder de forbipasserende om at skrive under på. Når så man har skrevet under, får man at vide, at man skal betale 200 kroner, fortæller pressetalsmand Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet mistænker, at det er en ulovlig indsamling.

- Ud fra den måde, der er indsamlet på, mener vi, at der er tale om en ulovlig indsamling og opfordrer borgerne til at være skeptiske over for den type indsamlinger. Hvis man er i tvivl, skal man lade være med at betale penge og bede om at se et indsamlingsskilt, siger Charlotte Tornquist, som fortæller, at man skal have en tilladelse til at samle penge ind.

- Det har alle de store, kendte organisationer, men alle skal have det, forklarer hun.

Flere på Sjælland Det er ikke første gang, at politiet ser svindlere udgive sig for at være døve og samle ind.

- I sidste uge så vi en i Tølløse, som havde givet 500 kroner til dem, og så ville have byttepenge retur, men som ikke fik det, siger Charlotte Tornquist.

Svindlerne har også optrådt i Holbæk og i Hårlev.

- De flytter sig hele tiden, så vi er glade for at få anmeldelser, hvis man ser dem, så vi kan lave et kontrol og et tilsyn om hvem de er, siger Charlotte Tornquist.