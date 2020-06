Ud fra vidners oplysninger om skud og retning, formoder vi, at det er rågeregulering, siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi efter at politiet to gange lørdag blev tilkaldt til Karlemosen i Køge. Fotos: Presse-fotos.dk

Politiet: Skud i Karlemosen var kun efter råger

- Nogen kan høre flere skud mellem Karlemosen og ud mod motorvejen et eller andet sted. Vi sender flere patrujler derud, når det nu er skyderi, der bliver anmeldt. Patruljerne går rundt i området og får kontakt til vidner, der kan udpege hvor lydene kom fra. Nogen gør opmærksom på, at det måske kan være råge-regulering, siger pressetalsmand Martin Bjerregaard, Midt- og Vestsjællands Politi.

Ingen er blevet ramt

- Vi begynder at grave lidt dybere i de tilladelser, der er givet til at regulere fugle i området. Der er givet en bestemt tilladelse til, at en jæger kan regulere råger i området omkring en sti i Karlemosen. Ud fra vidners oplysninger om skud og retning, formoder vi, at det er rågeregulering, siger Martin Bjerregaard og påpeger, at ingen, hverken mennesker eller biler, er blevet ramt af skud.