Politibetjent smider uniformen og springer ud som købmand

- Det har været helt igennem fantastisk at arbejde ved politiet, men jeg har måttet erkende, at jeg savnede at arbejde i butik, så jeg glæder mig helt vildt til at blive købmand i REMA 1000 i Ølby, og jeg er meget glad for at have fået muligheden, siger han.