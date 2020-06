Send til din ven. X Artiklen: Politi satte forgæves efter ung motorcyklist Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politi satte forgæves efter ung motorcyklist

Køge - 24. juni 2020 kl. 12:49 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kort efter klokken 21.00 tirsdag aften måtte politiet eftersætte en ung motorcyklist, som kom kørende ad først Nørre Boulevard, siden Niels Juelsgade og Ivar Huitfeldtsvej, hvor han til sidst efterlod motorcyklen og stak af til fods ved Teaterbygningen og løb over togsporene mod havnen.

Årsagen til eftersættelsen? Den omkring 20-årige mand bar ikke hjelm, og da manden ikke ville standse og tale med politiet, men derimod skruede op for gassen og nåede at køre på både cykelsti og fortov, så patruljevognen ingen anden udvej end at drøne efter ham.

- Så hvis nogen har set manden, som er cirka 20 år, danskudseende, bar mørk kasket og lys trøje og i øvrigt kun havde én sko på, så hører vi gerne fra dem, siger Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, til DAGBLADET.

Men da manden efterlod motorcyklen, fik ordensmagten til gengæld lejlighed til at kigge nærmere på den. Efter at have undersøgt på registreringsnummeret, er det dog endnu uklart, hvem den tilhører.

- Den har været på rundtur rent salgsmæssigt, så hvem den reelle ejer er, ved vi endnu ikke, siger Martin Bjerregaard til DAGBLADET.

Kort tid efter, at det lykkedes den unge mand at stikke af, fik politiet meldinger om, at han var blevet set nede bag Comwell Køge ved Promenadestien. Politiet rykkede derfor ud til området ved stranden, men her lykkedes det dog ikke at lokalisere ham.

Har man oplysninger, der kan være relevante for sagen, opfordres man til at kontakte Midt- og Vestsjællands Politi på telefon 114.