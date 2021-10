Ung mand blev ad to omgange taget med til politistationen efter at han hele dagen havde opholdt sig ved Ølby Station i nedtrykt tilstand. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Politi rykkede ud tre gange til nedtrykt 19-årig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politi rykkede ud tre gange til nedtrykt 19-årig

Køge - 20. oktober 2021 kl. 12:20 Kontakt redaktionen

Tirsdag klokken 11.25 fik politiet via alarm 112 melding om, at en mand opholdt sig tæt ved togskinnerne lidt nord for perronerne ved Ølby Station. Formodningen fra togpersonalet var, at manden måske ville gøre skade på sig selv, så togene kørte med nedsat hastighed på strækningen.

En patrulje fik på en sti under jernbanesporet kontakt til en spirituspåvirket, 19-årig mand fra Køge. Efter en samtale med manden vurderede politiet, at der ikke var risiko for, at han ville gøre skade på sig selv, ligesom han blev vurderet egnet til at klare sig selv. Politiet foretog på dette grundlag ikke yderligere over for den 19-årige.

Klokken 13.05 modtog politiet så oplysninger om, at den 19-årige opholdt sig i Ølbycentret ved et supermarked, hvor han havde givet udtryk for, at han var ked af det. Politiet fik igen kontakt til den spirituspåvirkede, 19-årige, som nu var blevet udadreagerende og forsøgte at gøre skade på sig selv.

Han blev derfor taget med til politistationen for at undgå yderligere risiko for at skade sig selv, og den 19-årige blev efter et lægetilsyn anbragt i detentionen til afrusning. Først på aftenen blev den 19-årige vurderet egnet til igen at kunne klare sig selv i det offentlige rum og blev løsladt.

Klokken 21.23 meddelte alarmcentralen, at en mand ville gøre skade på sig selv på jernbanen ved Ølby Station. Politiet fik DSB til at indstille togdriften, mens politiet kørte til området, hvor politiet igen fik kontakt til den 19-årige.

Han blev indledningsvist bragt væk fra jernbanen, så togdriften kunne genoptages klokken cirka 21.35. Efterfølgende vurderede politiet, at den 19-årige igen måtte frihedsberøves og anbringes i politiets varetægt på en politistation, så han ikke kunne gøre alvor af sine trusler om at skade sig selv.

Den 19-årige blev efter en lægeundersøgelse anbragt hos politiet frem til tidligt onsdag formiddag, hvor han blev løsladt med opfordring igen om at søge sundhedsfaglig hjælp.