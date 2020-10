Foto: Lars Sandager Ramlow

Politi rykkede ud tre gange til bål og ballade

Køge - 16. oktober 2020 kl. 11:53 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen

Kl. 18.30 torsdag aften kørte en patrulje til grønne område på Parkvej, hvor patruljen konstaterede, at der var tændt et bål i en tønde.

Da politiet nærmede sig, løb nogle personer væk fra området, men politiet fik kontakt til seks mænd i alderen 18-33 år fra Køge, som blev oplyst om hensigtsmæssig adfærd i området, herunder at bålet i tønden skulle slukkes.

Politiet fandt på dette tidspunkt ikke grundlag for at foretage yderligere over for de trufne personer. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi

Kl. 19.38 fik politiet så en henvendelse om, at flere beboere i boligkvarteret følte sig generet over dels forsamlingen af de utryghedsskabende unge, som stadig var til stede, dels røgen fra et bål i en tønde.

Politiet kørte igen til området og kunne igen konstatere, at de tilstedeværende løb i alle retninger ved politiets ankomst. Bålet i tønden fik politiet slukket ved brug af pulverslukkere, hvorefter politiet forlod området.

Kl. 22.01 fik politiet nye oplysninger om, at unge igen var forsamlet i området og skabte utryghed med larm og høje råb mv.

Denne gang kørte politiet mere taktisk til området med flere patruljer, der igen kunne konstatere, at der var bål i den samme tønde, så brandvæsnet blev tilkaldt for at slukke for bålet og komme brandhæmmende skum i tønden, så et nyt bål ikke kunne tændes, inden Køge kommune senere på aftenen på politiets anmodning fjernede den famøse tønde.

I forbindelse med den sidste udrykning til området fik politiet løbet en af de flygtende personer op.

Der er tale om en 24-årig mand fra Køge, som fremstod lidt nervøs ved politiets kontakt til ham. Det viste sig, at han var i besiddelse knap 25 gram hash og godt halvandet gram kokain, så han fik narkotikaen beslaglagt og blev sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Politiet mistænkte ham for at være i besiddelse af stofferne med henblik på videresalg, men ved en efterfølgende ransagning af den 24-åriges bopæl fandt politiet dog ikke yderligere ulovlige stoffer.

Politiet har i de kommende dage naturligt fokus på boligområdet og eventuel utryghedsskabende adfærd med baggrund hændelserne i aftes.