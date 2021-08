Antallet af politianmeldelser i Ellemarken er faldet drastisk, lyder det fra politiet, som også har skruet op for tilstedeværelsen i boligområdet. Foto: FROM

Politi om udsat boligområde: Trygheden vinder frem

Køge - 07. august 2021 kl. 06:06 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Særligt i begyndelsen af 2020 var trygheden i boligområdet Ellemarken i Køge gevaldigt udfordret, og flere episoder med knivstikkerier, drabsforsøg og sågar et drab skabte stor utryghed.

Adspurgt til, hvordan det aktuelle kriminalitetsbillede i Ellemarken ser ud, svarer Benjamin Touré, leder af Forebyggelse Øst ved Midt- og Vestsjællands Politi:

- Det har haft markant og positiv virkning, at vi har øget tilstedeværelsen i Ellemarken, og det kommer til udtryk ved et stort fald i antallet af politianmeldelser. Det kommer og går i perioder, og vi ved, at det vil stige igen omkring nytår, når der skydes meget fyrværkeri af. Men generelt set er der rigtig stille i Ellemarken og har været det i et stykke tid, siger han og fortsætter:

- Det er helt sikkert, at de (den hårde kerne, red.) ikke er så synlige, som de var sidste år, og jeg vil da rigtig gerne tilskrive det, at vi har kørt en god indsats sammen med kommunen, boligselskabet og Helhedsplanen. Men nu er det også sommer, og det kan være, at nogle af dem er bortrejst i ferien eksempelvis. Men overordnet set kan vi konstatere et fald i anmeldelser, hvilket naturligvis er meget positivt.

Fjernede beplantning og skur Hvad skyldes det i jeres øjne?

- Jeg håber da, at det skyldes det øgede fokus på trygheden, som vi og andre kapable vogtere, i form af blandt andre forældregrupper, har stået for. Der har været stort fokus hele vejen rundt på det, og jeg håber da, at man kan tilskrive det det, siger Benjamin Touré.

I det forgangne år er også beplantning, buske og træer klippet ned eller fjernet, ligesom Ellemarkens Petanqueklub i efteråret mistede deres skur i tryghedens navn. Begrundelsen var dengang, at petanqueskuret i tid og utide var hjemsted for »utryghedsskabende adfærd,« som det hed sig.

Om den type tiltag siger Benjamin Touré, at der »ikke er nogen tvivl om, at det bliver sværere at begå kriminalitet, når der ikke er små hjørner og aflukkede steder, hvor de kriminelle kan gemme sig.«

- Men vi kan ikke bestemme noget, i forhold til hvad der skal fjernes fra et boligområde som Ellemarken. Derimod kan vi komme med vores syn på, hvilke tiltage der ville kunne have præventiv effekt. Og petanqueskuret eksempelvis var et yndet tilholdssted. Pt. hører vi ikke rigtig noget om nogle problemer. Der var nogle unge, som i en periode tog ophold i kælderrummene, men vi ved, at man siden har øget videoovervågningen her, siger Benjamin Touré.

Indsatser fortsætter Borgmester Marie Stærke (S) genkender det billede, som Benjamin Touré maler; nemlig, at der er markant mere stille nu, sammenlignet med især første halvdel af 2020.

- Jeg hører det samme som politiet om, at der skulle være mere ro nu, og at der er færre politianmeldelser. Samtidig har også hørt fra nogle beboere, at de generelt oplever mindre utryghed nu, og jeg håber selvfølgelig, at det, som Benjamin nævner kan skyldes nogle af de indsatser, der er iværksat, og at politiet har øget synligheden, siger Marie Stærke og fortsætter:

- Men jeg kan godt frygte, at de (den hårde kerne af kriminelle, red) bevæger sig mere ud i verden nu, ligesom alle vi andre gør. Og det vil kræve noget ekstra af kommunen. For vi skal være mere skarpe på at udveksle viden med politiet og på at følge op på de indsatser, der kører, siger borgmesteren.

V: Det ulmer stadig Venstregruppeformand Ken Kristensen er dog en anelse mere lunken og appellerer til, at man ikke slipper grebet.

- Jeg har al respekt for politiets udmelding, og den skal man jo komme med. Det. jeg hører på vandrørene, er, at det går bedre, men at der stadig er nogle urolige elementer, og at der stadig bliver solgt stoffer. Og der er et marked for det, siger Ken Kristensen og fortsætter.

- Det ulmer stadig derude, og selvom det på nogle områder går i den rigtige retning, kræver det fortsat stor tilstedeværelse fra politiet med synlige patruljer. Vi ved, at de rykker ud og øger tilstedeværelsen, når der har været et skyderi. Men 14 dage senere allokeres ressourcerne til andre opgaver, som politiet jo har rigelig af. Det er helt centralt, at vi bliver ved med at prikke dem på skuldrene og fastholde trykket. For når man giver slip, er det lige så sikkert som amen i kirken, at det vil blomstre igen. Der skal vi lave langstrakte og målrettede indsatser, siger Ken Kristensen.

