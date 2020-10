Efterforskningen i sommerens drabssag fra Københavnsvej i Køge skrider fremad, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, som dog ikke endnu kan meddele, om der rejses tiltale i sagen. De to varetægtsfængslede mænd fik torsdag forlænget varetægtsfængslingen med yderligere fire uger. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen Foto: Daniel Rosenaa

Politi om drabssag: - Efterforskningen er nået langt

Køge - 01. oktober 2020 kl. 10:59 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Det er sparsomt, hvad Midt- og Vestsjællands Politi kan oplyse af detaljer om sommerens drabssag fra Københavnsvej i Køge, hvor en 20-årig kvinde blev slået ihjel.

Ved grundlovsforhøret onsdag den 15. juli, dagen efter drabet, blev dørene således lukket af hensyn til den videre efterforskning, men inden da stod det klart, at en 18-årig mand fra Køgeområdet blev sigtet for manddrab. Ifølge sigtelsen, der blev læst op inden dørlukningen, skulle han have stranguleret og/eller kvalt kvinden. En nu 23-årig mand fra Vejleområdet uden fast bopæl blev tillige sigtet for medvirken til manddrab og for at have tilskyndet til drabet ved på et socialt medie at have skrevet »så skaf hende da af vejen,« eller lignende.

Mændenes varetægtsfængslinger er siden blevet forlænget flere gange gennem såkaldt frivillige fristforlængelser, hvor der ikke har været egentlige retsmøder. Det var også tilfældet torsdag, hvor varetægtsfængslingerne blev forlænget frem til torsdag den 29. oktober, skriver DAGBLADET Køge.

Ikke klar til tiltale Adspurgt hvor langt man er nået i efterforskningen, og om der er udsigt til, at der rejses tiltale i sagen, svarer kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, Charlotte Tornquist:

- Anklagemyndigheden oplyser, at man er nået rigtig langt i efterforskningen, men at man imidlertid ikke endnu er klar til at rejse tiltale, da der fortsat mangler nogle ting, før man er klar til at tage det skridt, siger hun til DAGBLADET Køge.

Tilbage ved seneste fristforlængelse den 3. september forklarede efterforskningslederen følgende om sagen:

»En drabssag af denne karakter er meget kompleks og kræver, at alt undersøges til bunds. Vi har blandt andet gennemgået al korrespondance til og fra offeret for at klarlægge hændelsesforløbet op til drabet. Det er et omfattende og tidskrævende arbejde, som kan være med belyse motivet til gerningen,« skrev efterforskningsleder Kim Løvkvist, politikommissær i afdelingen for personfarlig kriminalitet hos Midt- og Vestsjællands Politi, i et skriftligt svar til DAGBLADET Køge.

Kendte kvinden Spoler man tilbage til selve dagen, hvor den 20-årige kvinde mistede livet, gik alarmen lidt før klokken 16.00 tirsdag den 14. juli. Kort efter var både politi og ambulancereddere talstærkt til stede på adressen på Københavnsvej, hvor man konstaterede, at tre mænd opholdt sig. De blev alle anholdt, men to af mændene blev senere samme dag løsladt igen og renset for mistanke. Få øjeblikke efter anholdelserne blev en fjerde mand anholdt i Jylland. Her var der tale om den nu 23-årige mand, som er sigtet for medvirken til drab gennem tilskyndelse.

De første meldinger fra gerningsstedet var, at kvinden var blev fundet med meget svære kvæstelser, og at omstændighederne var særdeles mistænkelige. Hurtigt arbejdede politiet derfor med teorien om, at der var tale om et drab.

Fælles for mændene, der har været anholdt i sagen er, at de hver især kendte kvinden. De to varetægtsfængslede havde forud for drabet desuden været venner med kvinden i en længere periode, oplyste politiet dagen efter drabet.

Begge de to sigtede nægter sig skyldige i sagen.

