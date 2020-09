Der er tydelige spor efter »dækafbrænding« på Sandvadsvej i Ølsemagle, en gade, der tilsyneladende af og til bruges til ulovligt gaderæs. Politi, kommune og vejmyndighederne vil nu i et bredere perspektiv samarbejde, i håbet om at komme løsninger på problematikken nærmere. Foto: Anders Fallesen

Politi og kommune skærper fokus på bilræs i industrikvarterer

I Køge er fænomenet særdeles velkendt, og også her har der i den senere tid været flere tilfælde af bilræs på Sandvadsvej i Ølsemagle, fortæller Erik Swiatek (S), formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, til DAGBLADET.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her