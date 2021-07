Politi ledte efter cykel og Playstation: Afslørede narkoforretning

Det var efterforskning af et indbrud, som førte politiet på sporet af et større parti amfetamin, som politiet mener var en del af en narkoforretning. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Køge - 14. juli 2021 kl. 05:16 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Det var i håbet om at finde tyvekoster fra et indbrud på Tessebøllevej, at to politifolk bankede på døren til en lejlighed i Herfølge om formiddagen den 20. oktober sidste år. I stedet gjorde betjentene et opsigtsvækkende fund, som vendte hele sagen på hoved.

Det kom frem, da den ene af politifolkene vidnede i Retten i Roskilde i sagen mod en 35-årig mand, som boede i lejligheden sammen med en kammerat. Manden er tiltalt for omfattende narkohandel, hæleri og adskillige overtrædelser af våben- og knivloven.

- Vi havde været ude til et indbrud i nærområdet, hvor et vidne har givet en beskrivelse af en bil. Der havde være indbrud to dage i træk. Vi kører ud for at finde en bil der ligner. I området finder vi en sølvgrå bil. Bilen er registreret til den 35-årige mand, men han har ikke adresse i området. Vi spørger derfor på vagtcentralen, om de kender manden. Derfor får vi adressen i Herfølge, fortæller politimanden fra vidneskranken.

Cykel og Playstation Da politiet banker på døren, er det ganske rigtigt den 35-årige mand, som åbner.

- Manden er venlig, men han er lang tid om at komme ud og åbne. Vi forklarer ham, at vi leder efter tyvekoster. Vi ransager lejligheden efter en cykel og en Playstation, men vi finder ikke noget i første omgang. Vi ransager derfor også skuret og hans bil, hvor vi finder en pose med narko, siger politimanden.

Mens politiet arbejder, har de blot nogle sorte handsker på og tænker ikke på sporsikring, fordi det ikke vil være relevant, hvis det blot er en indbrudssag, der er under efterforskning. Men da politiet ser en Aldi-pose propfuldt af hvidt pulver skjult i den 35-åriges bil, bliver betjentene klar over, at der er noget helt andet på spil.

- Jeg tager bare posen og bærer direkte over i patruljebilen, uden at røre mere ved den. Da vi finder amfetaminen i bagagerummet, fastfryser vi situationen. Vi er klar over, at med det fund skal der laves en grundigere undersøgelse. Så anholder vi den 35-årige, fortæller politimanden, som tilkalder forstærkning.

Blandt andet bliver der tilkaldt narkohunde til at gennemsøge lejligheden. Også det giver pote.

Amfetamin i toilettet Da betjentene først ankommer til lejligheden, beder den 35-årige mand om at komme på toilettet. Men selv om betjentene undrer sig over, at han er derude så lang tid, finder de i første omgang ikke forklaringen på, hvad han laver derude. Den kommer senere.

- Manden er ude at tisse på et tidspunkt. Det tager lang tid, 8-10 minutter. Det undrer os, så min kollega går bagefter ud på toilettet for at tjekke det. Efter det toiletbesøg bemærker min kollega noget, der ser underligt ud. Toilettet er stoppet til med nogle hvide klumper. Det tager min kollega et billede af, siger politimanden.

Men da narkohunden gennemsøger lejligheden, står det klart, at det er amfetamin, der stopper toilettet til.

I den 35-årige mands egen forklaring i retten fortalte han også, at han forsøgte at skylle 6-700 gram ud i toilettet for at forhindre, at politiet opdagede det. Men i stedet for at få has på beviserne, stoppede toilettet til.

Politiet beslaglægger både hele toilettet og mandens bil som beviser i sagen.

- Der er ikke noget at gøre Mens politiet befinder sig i lejligheden og venter på forstærkning, ankommer dens anden beboer også. Det er en 42-årig mand, der står registreret som indehaver af lejligheden.

- Den 42-årige mand synes ikke, at vi har noget at gøre i lejligheden. Han er lettere oprevet og frustreret, ikke aggressiv, men han synes ikke, at vi skal være der. Den 35-årige siger så: Der er ikke noget at gøre, de har været nede i bilen. Så falder den 42-årige til ro på en lidt opgivende måde og sætter sig ned. Jeg forstår det som om, at den 42-årige mand godt ved, hvad der er gemt nede i bilen, fortæller politimanden.

I lejligheden blev også fundet adskillige remedier, som politiet mener tyder på, at amfetaminen er blevet blandet op og vakuumpakket med henblik på videresalg.

Den 42-årige mand er også tiltalt i sagen. Hans sag skal behandles i retten senere på efteråret.

Både den 35-årige og den 42-årige mand er omfattet af navneforbud. De sidder begge varetægtsfængslet.