Politi i aktuel corsang

Med den aktuelle sang »Åh, Corona, du skal gå din vej«, der for tiden er gået viralt på de sociale medier, satte Politikoret et flot afslutningspunktum på 3. advents gudstjeneste i Herfølge Kirke. Her blev de ni julelæsninger med musikalsk ledsagelse og sang, formidlet i en fyldt kirke søndag den 13. december.