Politi holder øje med forsamlingsforbud - og kom hjem med hash

Køge - 01. april 2020 kl. 12:57 Af Anders Holt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da politiet i går var rundt på patrulje i Køge og holde øje med, om personer overtrådte forsamlingsforbuddet, fandt de ingen, som fortjente en bøde for at overtræde loven om ikke at samles mere end 10 personer ad gangen.

Betjente fra forebyggelsesafdelingen kørte til området omkring Ellemarken for at overvåge forsamlingsforbuddet og høre om eventuelt utryghedsskabende adfærd, som det hedder. Og på Gymnasievej blev en 23-årig mand fra Fakse ved middagstid mistænkt for at være i besiddelse af narko, da politiet så ham sidde ved et bord, hvor der lå joint-papir. Han blev visiteret, og i hans lomme havde han lidt over fem gram hash, hvorfor han nu er sigtet for besiddelse.

Klokken 21.23 fik politiet en anmeldelse om et affyret kanonslag omkring Parkvej og Gymnasievej. Da betjentene undersøgte det, viste det sig, at kanonslaget blev affyret i Boholteområdet. Men der blev ikke fundet affyret fyrværkeri, ligesom der heller ikke kom flere anmeldelser om fyrværkeri i området.

Politiet fortæller, at de i går oplevede, at forsamlingsforbuddet blev overholdt, og at de havde en god dialog med de unge. Indsatsen i området fortsætter, hvor politiet altså lejlighedsvis lægger vejen forbi for at holde øje med, om reglerne omkring forsamling overholdes.