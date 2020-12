Plejehjem klar til vaccine mellem jul og nytår

Region Sjælland og kommunerne er klar til at vaccinere de første danskere, så snart EU frigiver vaccinen. De første bliver beboere på plejehjem. Foto: Torben Thorsø

Køge - 17. december 2020 kl. 11:37 Af Tine Fasmer og Katrine Wied Kontakt redaktionen

Det bliver de praktiserende læger, der skal stå for at vaccinere, når de første vacciner mod covid-19 bliver frigivet til beboere på plejehjem. Det ventes at ske mellem jul og nytår.

Region Sjælland og kommunerne arbejder i disse dage på højtryk for at få den praktiske plan på plads, for hvordan vaccinen skal rulles ud. Man planlægger efter, at den bliver frigivet den 21. december af EU. Derefter kan man sætte planen i værk.

- Vi er klar. Lige nu håber vi, at der kommer en godkendelse inden jul, så er vi klar til at sætte vores set-up i gang, siger regionsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen (S).

Vaccine på plejehjem De første danskere, som kommer til at blive vaccineret, er beboere på plejehjemmene.

- Der er foretaget en national prioritering. Plejehjembeboere skal have det først, lige som kritisk personale, der arbejder med covid-19 patienter, kræftsyge og andet frontpersonale inden for det akutte område, siger Heino Knudsen.

Den første vaccine, som ventes at blive godkendt, er en meget delikat vaccine, som skal håndteres efter særlige forholdsregler.

- Den første vaccine, der kommer, skal opbevares ved minus 80 grader. Den kommer i sæt af fem vacciner, det vil sige, at de er pakket til fem personer ad gangen. Når først pakningen er brudt, skal vaccinen bruges. For at sikre at ingen vaccine går til spilde, kan man derfor ikke bare invitere en patient ind ad gangen og give vaccinen, fortæller Heino Knudsen.

Distribueret i ambulance Regionen fordeler vaccinen ud til centralapoteker på sygehusene, hvorfra de distribueres ud til plejehjemmene.

- Vaccinen bliver kørt ud til plejecentrene i en ambulance med to sygeplejersker fra regionen. Så kommer en praktiserende læge, som skal give vaccinerne. Derefter skal det sundhedsfaglige personale på plejehjemmene observere den vaccinerede person for at sikre, at der ikke kommer nogle allergiske reaktioner, siger Heino Knudsen.

Denne observation skal ske i 20 minutter og er den samme, som når man vaccinere med almindelig influenza-vaccine.