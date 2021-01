Skolebestyrelsen på Holmebækskolen har længe været kritisk over for at miste flere lokaler til den nærliggende specialskole Holmehus. Nu sættes udvidelsen af specialskolen i Herfølge på pause.

Planlagt udvidelse af specialskole sparket til hjørne: - Godt for sagen

Tilbage i 2019 besluttede de lokale politikere at gøre specialskolen Holmehus i Herfølge til en selvstændig skole. Som en del af en større omorganisering af Køge Kommunes specialskoletilbud skulle Holmehus fremover rumme elever med såkaldt socio-emotionelle vanskeligheder, og mest af alt skulle antallet af elever øges til 50 over flere omgange.

