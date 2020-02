Send til din ven. X Artiklen: Planlægning af fremtiden starter nu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Planlægning af fremtiden starter nu

Køge - 28. februar 2020 kl. 18:02 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I hvilken retning skal Køge Kommune bevæge sig frem mod år 2033?

Det spørgsmål stiller både forvaltning og byråd sig nu, og i de kommende otte uger får kommunens borgere mulighed for at give deres besyv med. Forslaget til Planstrategi 2020 er således netop blevet sendt i høring, og udspillet rummer tanker om alt fra fremtidens boligområder- og former, placering af erhvervsområder til visioner om styrket turisme-, klima- og detailhandelsindsatser.

Og meget, meget andet. På byrådsmødet forleden kaldte borgmester Marie Stærke (S) planstrategien for »vanvittigt vigtig, da det er de første streger, som tegnes på kommunekortet over, hvor vi egentlig gerne vil hen.« Hun pegede især på udviklingen af fremtidens erhvervs- og boligområder, udbygning af infrastrukturen og krav til fremtidens forskellige boligformer.

Samtidig understregede hun, at det er byrådets intention, at FN's 17 verdensmål om en bæredygtig og grøn fremtid skal danne rammen for det hele.

Tiny houses og cykelstier Enhedslistens Niels Rolskov fremhævede i byrådssalen, at planstrategien udgør fundamentet under den kommende kommuneplan, og at sidstnævnte selvsagt vil omfatte endnu flere pejlemærker for fremtidens udvikling. Han nævnte især de såkaldte »tiny houses« - små huse på op til 40 kvadratmeter, som ofte er på hjul, og hvor alle husets vigtigste funktioner er samlet på mindre plads - som en spændende boligform at tænke ind i planstrategien.

- Med denne type hus skaber man plads til mennesker, der ikke lige passer ind i andre kasser, sagde Niels Rolskov.

Han nævnte videre nødvendigheden af fokus på cykelstier, skovrejsning og behovet for nye arbejdspladser inden for eksempelvis fremstilling og medico-industrien.

Jeppe Lindberg (LA) hæftede sig særligt ved, at planstrategien adresserer behovet for færdiggørelsen af omfartsvejen ved Borup samt diverse cykelstiprojekter og kaldte det samlede dokument for fyldt med »super spændende visioner.«

Landsbyer og ældre Fra Venstres Ken Kristensen blev der på byrådsmødet slået et slag for boligudvikling i nogle af de områder, der ikke er så fyldigt beskrevet i planstrategien.

- Her tænker jeg på Ll. Skensved Syd, Borup, samt Vemmedrup og Bjæverskov, som man på sigt måske kan binde sammen, lød det fra V-gruppeformanden, som tillige nævnte ønsket om flere ældreboliger spredt i kommunen.

- På den måde kan vi hjælpe de ældre, så de kan blive i de områder, hvor de har hørt til i årtier, sagde Ken Kristensen.

Planstrategien ventes endeligt godkendt på byrådsmødet den 16. juni.